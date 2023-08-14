Агент Щенникова высказался о будущем своего клиента

Агент бывшего защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Жуков высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что трансферное окно закрывается через месяц, и на данный момент есть разные предложения.

«У Георгия есть разные варианты продолжения карьеры. И в России, и за границей», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 32-летний крайний защитник покинул стан ЦСКА по окончании контракта после 14 лет с момента дебюта за основную команду.

Щенников является трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем национального Кубка.