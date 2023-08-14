Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый переход 20-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

- Как оценить переход Захаряна в «Реал Сосьедад»? Я думаю, положительно, почему нет? Наш игрок переедет в один из самых чемпионатов – в испанский. Как раз проверит свои силы.

- Какие шансы, что Захарян там заиграет?

- 50 на 50. Всё от него зависит. Это покажет только время. Всё в его руках и ногах, как говорится.

- Только его или ещё тренера?

- Понятно, что в совокупности, но в большей степени его самого. Если максимально выкладываться, то любой тренер даст шанс проявить себя.

- Сколько потребуется времени на адаптацию?

- Здесь нет конкретного числа, у всех по-разному это происходит. Поэтому посмотрим.

- Важно, чтобы у Захаряна с самого начала, что называется, пошло?

- Тут от самого игрока зависит, от его характера. Понятное дело, что если сразу всё пойдёт хорошо, то психологически Захаряну будет легче. Он парень молодой и амбициозный. Я думаю, он хочет доказать прежде всего самому себе, что он способен заиграть в Испании. Дай бог, чтобы у него это получилось.

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- Лучший сезон в России у Захаряна был позапрошлый, не так ли?

- По-моему, это не столь принципиально. В любом случае он уже приобрёл какой-то опыт. Поэтому я бы не стал так сильно привязываться к какому-то отдельному сезону. Сейчас Захарян уже готов ехать в Европу, и для этого у него есть все возможности, которые он дальше реализует или нет. Уже от Захаряна зависит, насколько он сможет адаптироваться к новому чемпионату, языку, требованиям и так далее.

- По стереотипному мнению, в Испании более техничный футбол, чем в Англии. В связи с этим в Примере Захаряну будет комфортнее?

- Отчасти, наверное, да. В Англии более силовой футбол. Хотя, опять же, нельзя сказать, что на сто процентов именно так. Возможно, в Испании Захаряну будет легче, но всё равно там другие скорости по сравнению с Россией. И исполнительское мастерство там выше, чем в нашем чемпионате.