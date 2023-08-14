Футболист «Спартака» или «Зенита» забьёт больше голов за сезон в чемпионате России

Московский «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга сойдутся в очном противостоянии в предстоящее воскресенье. «Красно-белые» весьма неплохо начали новый сезон, потерпев лишь одно поражение в четырёх турах. Этот матч с «Уралом» пришёлся на последний игровой день. У клуба с берегов Невы дела немного хуже. Если быть точным, то на 2 очка, но впереди ещё почти весь чемпионат. К тому же клубы из двух столиц решают вопрос не только чемпионского титула, но и с большой вероятностью их нападающие поспорят за звание лучшего бомбардира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, кто сможет показать лучший результат – форвард «Зенита» или «Спартака».

Иван Сергеев или Матео Кассьерра

28-летний Иван Сергеев перебрался в «Зенит» два года назад, и с первых же своих матчей доказывал свою состоятельность. Сергеев не сел прочно в запас за бразильцами, он получает своё игровое время. В прошлом сезоне Иван отметился 10 забитыми мячами в 26 матчах. Отметим, что ни один из поединков РПЛ сезона-2022/2023 он не провёл полностью, либо выходя на замену (12 матчей из 26), либо, наоборот, уходя с поля (14 матчей из 26). Но при «живом» Малкоме и такой результат вполне достойный.

На текущий момент у Ивана Сергеева два забитых мяча в сезоне-2023/2024 чемпионата России. На один гол больше у его конкурента Матео Кассьерры. Отметим, что колумбиец забивал в первых двух турах, а Сергеев в третьем и четвёртом игровом дне. Также Кассьерра имеет дубль, который оформил в первом туре в ворота «Пари НН».

Тео Бонгонда или Квинси Промес

Новобранец Тео Бонгонда уже вошёл в историю «Спартака». Он стал первым игроком «красно-белых» в XXI веке, отличившимся голевым действием в каждом из четырёх стартовых туров. Три гола в трёх последних матчах при условии, что Бонгонда не доигрывает последние пятнадцать минут матча. Согласитесь, что это заявка на звание лучшего бомбардира клуба по итогам сезона. На гол Бонгонда тратит 86,3 минуты. Для сравнения: ещё один голеадор «Спартака» КвинсиПромес забивает строго один раз за 180 минут, т.е. один раз за два матча. С другой стороны, лучший бомбардир «Спартака» в истории чемпионатов России имеет три голевые передачи. Если Бонгонда и дальше будет так «подносить снаряды», то скорострельность его должна повыситься.

Не стоит забывать про Александра Соболева, который за три сыгранных тура забил пока лишь однажды, но, согласно статистике, был лучшим бомбардиром «Спартака» в трёх из последних пяти сезонов.

Лучшие в РПЛ

Смогут ли отмеченные нападающие стать лучшими бомбардирами в чемпионате России? Спорно. Фёдор Чалов из ЦСКА реализовал четыре пенальти, потратив 63,3 минуты игрового времени. Иван Сергеев забил на один гол меньше, но и сыграл на 2 матча меньше. Поэтому его время на гол 56,5 минут. Это лучший показатель в чемпионате России среди игроков, которые забили два и более мяча. Однако Сергеев получает достаточно мало игрового времени. Да и сам «Зенит» пока что не в лучшей форме. По количеству забитых голов клуб из Санкт-Петербурга делит шестую строчку с «Уралом».

5:0 в пользу «Зенита»

Если обратиться к статистике пяти последних сезонов, то получим уверенный результат в пользу питерского клуба. Малком, Артём Дзюба и Азмун забивали не менее десяти мячей, позволяя обгонять конкурентов из «Спартака», коими были Промес, Александр Соболев и Зе Луиш. Отметим, что в сезонах 2022/2023, 2020/2021 и 2019/2020 нападающие «Зенита» становились лучшими бомбардирами чемпионата России.

Лучшие бомбардиры «Зенита» и «Спартака» в чемпионате России в последних пяти сезонах

Сезон Игрок Голы (с пенальти) 2022/2023 Малком («Зенит») Промес («Спартак») 23 (2) 20 (3) 2021/2022 Дзюба («Зенит») Соболев («Спартак») 11 (1) 9 (4) 2020/2021 Дзюба («Зенит») Соболев («Спартак») 20 (3) 14 (5) 2019/2020 Азмун («Зенит») Соболев («Спартак») 17 (1) 12 (2) 2018/2019 Азмун («Зенит») Зе Луиш («Спартак») 17 (1) 12 (2)

Кто же станет лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Зенита» и «Спартака» в текущем сезоне? Делитесь своим мнением в комментариях.

Константин Лицин