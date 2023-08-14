Турецкий «Бешикташ» рассматривает вариант с покупкой защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, об этом сообщает Sozcu.

По данным источника, вице-президент стамбульского клуба Серхан Четинсая отправился в Москву для обсуждения возможного перехода.

Контракт 21-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне Сазонов принял участие в трех играх во всех турнирах.

В ноябре прошлого года воспитанник академии «Зенита» дебютировал за национальную сборную Грузии.