Бессмертный: Цель «Динамо» — быть на вершине

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный ответил на вопрос, могут ли «бело-голубые» бороться за высокие места в текущем сезоне чемпионата России.

«Не то, что может, а у «Динамо» очень большие шансы на это. У нас всегда самые больше цели – быть на вершине турнирной таблицы. «Динамо» этого заслуживает», — цитирует футболиста Metaratings.

После четырех туров «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, пополнив свою копилку на семь баллов.

В пятом туре команду Марцела Лички ждет столичное дерби против ЦСКА. Матч состоится 19 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 15:00 по мск.