Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил нынешнюю форму игроков московского «Локомотива» Владислава Сарвели и Сергея Пиняева.

- «Локомотив» в последнем матче соскочил, как говорят в футболе, с крючка. «Крылья» должны были раскрутить его штук на пять голов, но не забили пенальти и так далее. Вы посмотрите на бывших игроков «Крыльев Советов» Сарвели и Пиняева, которые теперь в «Локомотиве». Посмотрите, на кого они похожи сейчас. Просто нули! Я вам уже говорил как-то, что наши молодые футболисты психологически очень слабые. Поэтому нельзя поднимать их на высоту, когда они ещё ничего не сделали. А Пиняева расписали как СуперМарадону, которого завтра возьмут в европейский суперклуб. Какой в прошлом году был интересный Пиняев и до травмы, и после травмы, а сейчас его вообще не видно. Это мы до такой степени развратили своих футболистов запредельными зарплатами. В 90-х наше поколение игроков, тренеров, руководителей клубов вытянуло российский футбол. Но теперь везде заседают чиновники из «Газпрома». Придумали запутанную систему Второй лиги, которую никто не понимает, зато деньги исправно тратятся направо и налево.