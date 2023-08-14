Агент Виллаша-Боаша: «Возвращение в Россию невозможно»

Агент португальского специалиста Андре Виллаша-Боаша Карлос Гонсалвеш высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Нет, он взял паузу еще в год и не будет тренировать в предстоящем сезоне», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что португалец возглавлял питерский «Зенит» с 2014 по 2016 год, с которым стал победителем чемпионата России сезона-2014/15. Последним его местом работы был французский «Марсель», с которым он прекратил сотрудничество в феврале 2021 года.

Также 45-летний специалист возглавлял лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», «Порту» и китайский «Шанхай СПИГ».