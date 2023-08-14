Геркус: После первых туров, казалось, что у них временные трудности, но, похоже, проблемы там намного серьезнее

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре столичного клуба после первых четырех туров Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что после первого тура ему казалось, что у «железнодорожников» временные трудности, но, по его мнению, там более серьезные проблемы, ведь у них с таким подбором игроков атаки, такая невнятная игра.

«Интересно как они будут меняться, причем уже в ближайшем туре в игре с лидером — Краснодаром у них дома», - написал Геркус в своем телеграм-канале.

После четырех туров РПЛ столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе пять набранных очков.