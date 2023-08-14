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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин не видит в «Краснодаре» претендента на чемпионство

14 Августа 2023 • 12:40 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал удачный старт «Краснодара» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Четыре победы на старте — хороший результат, но, мне кажется, что это все же не заявка на чемпионский титул. Такое бывает», — приводит слова Лепёхина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Краснодар» не является топ-клубом по своему составу, но бывает, что за счет эмоций команда может удачно стартовать.

«Быки» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав максимальное количество очков (12) в четырех турах.

В следующем матче «Краснодару» предстоит непростая встреча с «Локомотивом» (19 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Константин Лепёхин
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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