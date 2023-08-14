Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Факелом».

«Разгрома я не ждал в этом матче. «Зенит» сейчас находится в непривычном для себя и для зрителей положении. Всё-таки все привыкли видеть команду на первых местах. Что касается «Факела», то вряд ли они могли что-то преподнести. Разница в классе все же очевидно.

Думаю, что связка Кассьерра - Сергеев будет основной у питерцев на этот сезон. Кассьерра вообще очень удачно начал сезон. Сергеев был игроком запаса, но сейчас Семак пробует его как игрока старта. Кассьерру я бы не стал прям называть лидером команды после ухода Малкома. Малком всё-таки индивидуально сильнее. Кассьерра сейчас забивает нужные голы, а это очень важно именно для нападающего. А лидером может стать тот же Клаудиньо», - сказал Деменко