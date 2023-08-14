Форвард «Локомотива» Изиздор рассказал о целях команды в этом сезоне

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о целях столичного клуба в нынешнем сезоне.

Форвард отметил, что «Локомотив» является сильной командой и несмотря на непростое начало сезона он уверен, что «железнодорожникам» по силам выиграть чемпионат и Кубок России.

«Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», - приводит слова Изидора ТАСС.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» имеет в своем пять набранных очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре столичный клуб на выезде сыграет против «Краснодара».