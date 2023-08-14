«Оренбург» не планирует продавать легионеров

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном уходе легионеров в текущее трансферное окно.

«К нам никто не обращался по поводу наших иностранцев, мы и не планируем их продавать. Трансферы на выход уже давно завершены», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После четырех туров «Оренбург» под руководством нового тренера Иржи Ярошика занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав всего одно очко.

В предстоящем туре «Оренбургу» предстоит выезд в Грозный на матч с «Ахматом». Встреча состоится 20 августа. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.