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Заболотный высказался о победе над «Сочи»

14 Августа 2023 • 12:24 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Сочи
окончен

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о победе над «Сочи» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что матч не очень получился, у игроков и тренерского штаба есть определенные вопросы.

«Соперник показал, что играет в очень хороший футбол. Но матч всё-таки сложился, три очка – нам на пользу. Продолжаем работать дальше», - приводит слова Заболотного пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что «армейцы» одержали победу со счётом 3:1, тем самым они поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а Заболотный смог отметиться забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Сочи
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