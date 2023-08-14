Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о победе над «Сочи» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что матч не очень получился, у игроков и тренерского штаба есть определенные вопросы.

«Соперник показал, что играет в очень хороший футбол. Но матч всё-таки сложился, три очка – нам на пользу. Продолжаем работать дальше», - приводит слова Заболотного пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что «армейцы» одержали победу со счётом 3:1, тем самым они поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а Заболотный смог отметиться забитым мячом.