Смолов рассказал, нравится ли ему новая позиция

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос о своей новой позиции.

«Мне нравится играть на позиции центрального атакующего полузащитника! По мере того, как больше провожу время на этой позиции, начинаю понимать больше нюансов», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в четырех турах.

В следующем туре «бело-голубые» встретятся в дерби с ЦСКА. Игра пройдет 19 августа и начнется в 15:00 по мск.