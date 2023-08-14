Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал о целях команды в сезоне-2023/24

Полузащитник футбольного «Ростова» Данил Глебов высказался о целях команды на нынешний сезон.

Капитан команды с берегов Дона не считает, что у его команды получился неудачным старт.

«Цели клуба — выигрывать в каждом матче и быть как можно выше. Было бы неплохо завершить сезон на втором третьем месте», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

После четырех проведенных туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице с семью очками в активе.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде против «Сочи». Поединок состоится 19 августа.