Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал о целях команды в сезоне-2023/24

Полузащитник футбольного «Ростова» Данил Глебов высказался о целях команды на нынешний сезон.
Капитан команды с берегов Дона не считает, что у его команды получился неудачным старт.
«Цели клуба — выигрывать в каждом матче и быть как можно выше. Было бы неплохо завершить сезон на втором третьем месте», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».
После четырех проведенных туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице с семью очками в активе.
В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде против «Сочи». Поединок состоится 19 августа.
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