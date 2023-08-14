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Чалов: «Если Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ», то я буду за него рад»

14 Августа 2023 • 12:11 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал возможный уход полузащитника команды Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Баха — очень качественный футболист, он поможет любой команде. Если он все-таки перейдет в «Бешикташ», то я только буду за него рад», — цитирует Чалова «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что трансфер Зайнутдинова обойдется «Бешикташу» в пять миллионов евро. В ближайшее время 25-летний футболист должен улететь для прохождения медосмотра.

В текущем сезоне Зайнутдинов принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Фёдор Чалов Бактиёр Зайнутдинов
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