Камоцци: «У Захаряна есть всё, чтобы хорошо заиграть в «Реале Сосьедаде»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть всё, чтобы хорошо заиграть в «Реале Сосьедаде». Он очень качественный футболист и я желаю ему, чтобы у него всё получилось в Испании. Давай, удачи Арсен!» — цитирует Камоцци Metaratings.

Ранее сообщалось, что Захарян официально станет игроком испанского клуба уже на этой неделе. Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.