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КДК РФС проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту

14 Августа 2023 • 12:06 Комментировать

КДК РФС начал проверку инцидента с участием нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

«По инциденту с Дзюбой после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», - передает слова Григорьянца издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после матча Дзюба грубо высказался в адрес одного из журналистов, который задал ему вопрос о результативности в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше РПЛ 34-летний форвард сыграл три матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Кдк Рфс Артём Дзюба Артур Григорьянц
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