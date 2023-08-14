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Осинькин — об упущенной победе над «Локомотивом»: «После такого матча мы не должны убиваться»

14 Августа 2023 • 11:51 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об упущенной победе в матче четвёртого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Напомним, самарцы открыли счёт на 86-й минуте встречи, однако в компенсированное время пропустили ответный мяч, не сумев набрать три очка.

«После такого матча мы не должны убиваться, нужно выделить хорошие моменты. Пихать и напрягать после таких матчей — нельзя. Ни один футболист не был равнодушен на поле», — приводит слова Осинькина Sport24.

После четырёх туров РПЛ «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой следующий матч самарцы проведут 18 августа против «Рубина». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин
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