Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Краснодара» в матче с «Оренбургом» (2:0).

- Вам не кажется, что Сперцян начинает возвращаться к своему нормальному состоянию?

- Да, согласен с вами. У него был небольшой спад, но сейчас видно, что парень находит свою игру. Сейчас он заметно прогрессирует.

- Вам по душе более прагматичный стиль Ивича?

- Что значит прагматичный? Один человек не может определять стиль команды. Стиль команды - это 11 игроков. Сейчас акцент сделан на Сперцяне.

- А чего «Краснодару» не хватает?

- Честно говоря, я мало смотрел за «Краснодаром» в этом сезоне. Сейчас нахожусь далеко от Москвы, не всегда есть возможность смотреть футбол.