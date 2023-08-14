Казанский «Рубин» посредством официального клубного сайта отрапортовал о переходе хорватского форварда Марко Чавары. Остаток нынешнего сезона 20-летний футболист проведет в аренде за «СКА-Хабаровск».

Марко присоединился к казанскому коллективу на правах свободного агента. Он заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Чавара выступал за словенскую команду «Алюминий», за которую провел 15 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

После четырех туров РПЛ «Рубин» набрал два балла и занимает 13-е место в турнирной таблице.