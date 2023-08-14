В «Динамо» высказались о будущем Сазонова

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о возможном трансфере защитника Сабы Сазонова во французский «Лион».

В беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс» руководитель отметил, что «Лион» из-за финансовых ограничений пока не может оформлять трансферы. Однако, по словам Гафина, «ткачи» и еще несколько европейских клубов проявляют интерес к Сазонову.

Саба выступает за «бело-голубых» с лета 2021 года. Он принял участие в 39 поединках за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом. Его трудовой договор с москвичами рассчитан до середины 2024 года.