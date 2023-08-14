ЦСКА может усилиться нападающим из Бундеслиги

Форвард Рафаэль Борре, правами на которого владеет франкфуртский «Айнтрахт», может трудоустроиться в Российской премьер-лиге.

Согласно информации Legalbet, в услугах 27-летнего колумбийского нападающего заинтересован московский ЦСКА. Руководство «армейского» клуба рассчитывает взять Рафаэля в аренду.

Борре является игроком «Айнтрахта» с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Борре провел 32 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.