Оганесян: «По моментам «Оренбург» смотрелся лучше «Краснодара»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о поражении в матче четвёртого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

По мнению футболиста, «Оренбург» провёл неплохой матч, однако команду подвела реализация.

«Мы неплохо играли, смотрелись по моментам лучше «Краснодара». Наверное, нам не хватало в завершающей стадии, нужно побольше ударов, соперник реализовал свои моменты», — цитирует Оганесяна Metaratings.

В четырёх турах РПЛ «Оренбург» набрал только одно очко и сейчас занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Оганесян отметил, что несмотря на неудачный старт, пора рано делать выводы о перспективах команды в нынешнем сезоне.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 20 августа против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.