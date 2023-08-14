Пименов высказал мнение о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов дал комментарий касательно возможного перехода полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Успех Захаряна зависит от отношения к тренировочному процессу, от того, что будет у него в голове. Времени на раскачку не будет. Ему не дадут времени на адаптацию, как дают в РПЛ», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер Захаряна руководство «Реал Сосьедада» заплатит порядка 12 миллионов евро. Трудовое соглашение Арсена будет рассчитано на четыре-пять лет.