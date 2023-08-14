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Селюк – о Захаряне: «Приедет играть в Барселону, зайду к нему в гости» эксклюзив

14 Августа 2023 • 13:00 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» пожелал удачи полузащитнику Арсену Захаряну в «Реал Сосьедаде».

Ранее стало известно, что российский футболист переходит в испанский клуб за 12 млн евро плюс бонусы.

«За 12 миллионов «Динамо» должны сами самолёт даже заказать прямой до Испании. Плюс в ситуации от Миранчука, что Захарян идёт в испанский чемпионат. Это как раз нормальный чемпионат для него. Он техничный парень, в Испании как раз играют в техничный футбол, не такой уж силовой, как где-то в Италии или во Франции. Правильно, что он не пошёл в другие команды, не думаю, что в «Челси» он бы заиграл. А вот Сан-Себастьян просто супергород! Там играл Дима Хохлов, Карпин тоже там играл, в «Реал Сосьедаде». Там вообще много российских футболистов было. У них хорошая история с российскими игроками, которые там играли.

Надо отдать должное «Динамо», молодец тот же Гафин, что нашёл такой вариант, и за хорошие деньги продали футболиста.

Кто следующий?

Я думаю, что в «Динамо» есть ещё Тюкавин. Но у него год остался контракта, они могут вообще ничего не получить. Поэтому тут такой момент. Я думаю, лиха беда начала. Ситуация такая, что «Жирона» зимой подписала Цыганкова, а сейчас сразу Довбика подписали. Может быть, и здесь, сначала Захаряна, потом ещё кого-то.

Он реально перешёл в суперчемпионат! Поэтому приедет играть в Барселону, зайду к нему в гости!» - сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Дмитрий Селюк Ла Лига РПЛ Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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