Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад». Накануне в московском «Динамо» подтвердили скорый переход полузащитника сборной России в команду из Сан-Себастьяна.

- Мне кажется, Захаряну понадобится какое-то время на адаптацию и привыкание, чтобы завоевать место в основном составе или чтобы у него хотя бы не получилось так, как у Кокорина в «Фиорентине». И всё будет зависеть от самого Захаряна. На сегодняшний день он не готов быть основным игроком в команде «Реал Сосьедад». У многих клубов в России и за рубежом сейчас идёт процесс привлечения талантливых игроков либо во вторую команду, либо в первую, но на перспективу. Есть понимание, что сегодня эти футболисты не в состоянии попадать в стартовый состав, но со временем они могут до этого дорасти. Поэтому их цена намного ниже, чем у игроков, готовых сразу играть в основном составе.