Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Лингард не перейдёт в ЦСКА

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не перейдёт в ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», — цитирует Брейдо ТАСС.

Ранее Брейдо сообщал, что услуги 30-летнего англичанина, находящегося сейчас в статусе свободного агента, были предложены «армейцам».

Прошлый сезон Лингард провёл в составе клуба «Ноттингем Форест», забив в 20 матчах три гола и отдав две результативные передачи.

Отметим, что футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2022 года. В общей сложности в составе манкунианцев Лингард провёл 232 матча, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.