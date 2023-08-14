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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Краснодар» станет чемпионом только при большущем везении» эксклюзив

14 Августа 2023 • 10:19 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, каких условиях «Краснодар» способен выиграть Российскую премьер-лигу.

- В принципе, конечно, неожиданно то, что «Краснодар» идёт в лидерах. По идее, если брать его состав и легионеров, они конкурентоспособны, будем так говорить, но им же всегда чего-то не хватает. Пока всё складывается для «Краснодара» удачно. «Динамо» в первом туре понапривозило себе голы вместе с Шуниныи и компанией. От «Пари НН» «Краснодар» мог четыре мяча пропустить. Против «Сочи» невзрачная игра была, а «Оренбург» сейчас откровенно слабый. «Рубин» что-то пытается делать, но мне кажется, что два кандидата на вылет уже явно определяются.

Станет ли «Краснодар» чемпионом? Я не думаю. Хотя при огромном везении в дальнейшем это возможно, или если будет не везти «Спартаку» и «Зениту». Если «Краснодар» финиширует в пятёрке, для него это будет удачно. «Динамо» ещё, наверно, поборется за высокие места, если усилит несколько позиций. В первых матчах, такое ощущение, Личка ещё не начал тренировать команду, а потом у них пошли дела вверх.

Как говорится, очень хорошо, когда команда набирает очки при плохой игре. Это класс. Можно здорово подвести команду к началу сезона, но потом она сдуется. А если «Краснодар» при отсутствии стиля и игры сразу одерживает победы, это положительный момент. По идее, они должны ещё набрать форму, сыграться и всё прочее. Так у них может получиться чемпионская команда. Но я всё-таки думаю, что ситуация «Краснодара» не из той серии. Скорее это стечение обстоятельств. Он станет чемпионом только при большущем везении.

Напомним, что в настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав максимальные 12 очков по итогам 4 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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