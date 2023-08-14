Чалов: «Очень рад за Захаряна, «Реал Сосьедад» — суперский вариант»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о вероятном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист официально станет игроком испанского клуба уже на текущей неделе. По мнению Чалова, переход Захаряна в «Реал Сосьедад» в нынешней ситуации можно назвать глотком воздуха для молодых российских футболистов.

«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы всё получилось», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.