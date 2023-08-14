Агент Гарре: «Есть команды из Греции и Нидерландов, которые интересуются Бенхамином»

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, высказался об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

«Есть команды из Греции и Нидерландов, которые интересуются Бенхамином, но «Крылья Советов» не намерены есть отпускать, он лучший футболист в команде», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советом» минувшей зимой из «Расинга». Контракт 23-летнего аргентинца с самарским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского вингера в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Гарре провёл в составе самарской команды шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.