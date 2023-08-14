Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими соображениями насчёт грядущего перехода атакующего полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- Пусть переходит, хорошо. А что тут сидеть? Надо ему уходить правда. Будет доказывать, молодой ещё. Пока язык выучит, какое-то время пройдёт. Чем быстрее Захарян приспособится там к другим правилам, тем больше у него шансов заиграть. Чем больше наших футболистов будет в Европе, тем лучше.

Посмотрим, как Захарян закрепится в новом клубе, будут ли ему доверять. Сейчас он ещё не перешёл, поэтому что про это говорить? Перейдёт – и посмотрим, как оно будет.

Захаряну 20 лет. Дай бог, что у нас игроки переходили в Европу, это самое главное. Мне кажется, в Англии Захаряну было бы тяжеловато, а в Испании, может быть, у него получится.