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Глушаков - Месси: «Отдыхай, брат. Я рядом»

14 Августа 2023 • 07:57 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Денис Глушаков посредством соцсетей обратился к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

В своем телеграм-канале россиянин репостнул запись «ВГИК», где присутствует снимок, как он жмет руку Лионелю. Этот пост Денис подписал следующими словами: «Отдыхай, брат. Я рядом».

Напомним, что Месси в летнее трансферное окно перешел в «Интер Майами», заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. За коллектив из Флориды 36-летний аргентинский нападающий забил восемь голов в пяти встречах.

До переезда в МЛС Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Денис Глушаков Интер Майами
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14 Августа 2023 в 08:15
Наливай, брат! Не жмись! В баню пойдём?
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