Глушаков - Месси: «Отдыхай, брат. Я рядом»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Денис Глушаков посредством соцсетей обратился к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

В своем телеграм-канале россиянин репостнул запись «ВГИК», где присутствует снимок, как он жмет руку Лионелю. Этот пост Денис подписал следующими словами: «Отдыхай, брат. Я рядом».

Напомним, что Месси в летнее трансферное окно перешел в «Интер Майами», заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. За коллектив из Флориды 36-летний аргентинский нападающий забил восемь голов в пяти встречах.

До переезда в МЛС Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ».