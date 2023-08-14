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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» вплотную приблизился к клубному антирекорду

14 Августа 2023 • 04:36 Комментировать

В матче четвертого тура российского чемпионата питерский «Зенит» принимал дома «Факел» и сумел победить, забив воронежцам два безответных мяча. Таким образом, «Факел» потерпел четвертое поражение кряду в начавшемся чемпионате, а с учетом последнего матча прошлого сезона его серия из поражений достигла уже пяти матчей.

значит, что следующее поражение станет повторением клубного антирекорда из шести поражений кряду в российском чемпионате. В своем следующем матче воронежцы сыграют дома, они примут гостей из Нижнего Новгорода - «Пари НН». Эта игра состоится двадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел
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