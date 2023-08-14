«Факел» вплотную приблизился к клубному антирекорду

В матче четвертого тура российского чемпионата питерский «Зенит» принимал дома «Факел» и сумел победить, забив воронежцам два безответных мяча. Таким образом, «Факел» потерпел четвертое поражение кряду в начавшемся чемпионате, а с учетом последнего матча прошлого сезона его серия из поражений достигла уже пяти матчей.

значит, что следующее поражение станет повторением клубного антирекорда из шести поражений кряду в российском чемпионате. В своем следующем матче воронежцы сыграют дома, они примут гостей из Нижнего Новгорода - «Пари НН». Эта игра состоится двадцатого августа.