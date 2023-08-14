«Ростов» одержал крупную победу в РПЛ впервые за шестнадцать месяцев

В четвертом туре российского чемпионата «Ростов» крупно обыграл в домашнем матче казанский «Рубин», подопечные Валерия Карпина забили три безответных мяча. Как выяснилось, «Ростов» не одерживал крупную победу в российском чемпионате шестнадцать месяцев.

В последний раз это случилось еще в сезоне 2021/2022 - десятого апреля 2022 года «Ростов» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:1, и с тех пор крупно больше не выигрывал.

В следующем туре российской Премьер-лиги «Ростову» предстоит сразиться в гостевом матче с «Сочи», эта игра пройдет девятнадцатого августа.