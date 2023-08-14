«Краснодар» выдал лучший старт в своей истории

«Четыре из четырех» - «Краснодар» выиграл четыре матча кряду на старте нового чемпионата, сейчас «быки» единолично лидируют в турнирной таблице российской РПЛ. В четвертом туре им удалось обыграть в гостях непохожий на самого себя «Оренбург» - «быки» забили два мяча.

Таким образом, «Краснодар» выдал свой лучший старт за всю историю клуба, набрав двенадцать очков после четырех туров. Ранее клуб в лучшем случае к этой фазе чемпионата имел лишь восемь баллов.

В следующем туре российского чемпионата «Краснодар» примет дома московский «Локомотив», это случится девятнадцатого августа.