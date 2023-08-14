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Денис Попов: «Рано или поздно ЦСКА может поплатиться за расслабленность» эксклюзив

14 Августа 2023 • 01:21 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Сочи
окончен

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч четвёртого тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» (3:1).

- ЦСКА имел преимущество по игре, но после удаления у соперника и забитого гола где-то расслабились. В принципе, у «Сочи» один удар в створ – один гол. «Армейцы» потом включились и додавили. У ЦСКА уже не первый раз такая ситуация получается, что приходится вырывать победу. В Грозном было похоже. Всё идёт в твои руки, надо уже забивать второй мяч – и всё. А они как-то успокаиваются, что приводит к валидольной концовке.

- Как избегать её?

- Это вопрос концентрации всей команды. Надо не расслабляться и побыстрее доводить дело до логического завершения. Не сбавлять обороты, а наоборот, прибавлять, забивать второй гол, лучше ещё третий и заканчивать игру. Это гораздо легче, чем потом такие концовки вытаскивать. Рано или поздно можно за это поплатиться. Мы же знаем, что это футбол. Здесь один удар в створ может стать голом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Денис Попов Сочи РПЛ
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