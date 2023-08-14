Полузащитник ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов избежал перелома позвоночника, об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что 19-летний футболист получил повреждение в концовке первого тайма матча четвёртого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:1).

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что Глебов был доставлен в больницу на машине скорой помощи, где ему было сделано КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости.

«Он был полностью обследован и, к счастью, избежал перелома позвоночника. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей команды», - говорится в заявлении.