Гранат: «Захарян - потеря, но «Динамо» сможет заменить его»

Посокрушавшись по поводу ухода Арена Захаряна, который решил поиграть в испанском чемпионате, бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат все же признал - он не считает эту потерю фатальной, так как «Динамо» найдет, кем заменить Захаряна.

- Конечно, это большая потеря для «Динамо». Тем не менее в атаке у команды большая обойма разнообразных игроков. Думаю, за счет командной игры удастся компенсировать индивидуальные качества Захаряна, - цитирует слова Граната Rusfootball.info.

В четвертом туре российского чемпионата московское «Динамо» обыграло «Балтику», забив той два безответных мяча.