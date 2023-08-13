Бубнов высказался о победе «Зенита» над «Факелом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе питерского «Зенита» над воронежским «Факелом» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что в первом тайме подопечные Вадима Евсеева много позволили сопернику у своих ворот, а питерского клуба было достаточно моментов, чтобы завершить игру уже в первом тайме.

«Но был забит только один гол, а это всегда скользкий счет. «Факел» в любой момент мог спокойно свести игру к ничьей при помощи стандартных положений», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что «Факел» является единственной командой, которая не смогла набрать ни одного очка в этом сезоне РПЛ.