Радимов назвал главного претендента на вылет в Первую лигу

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую команду считает главным претендентом на вылет в Первую лигу по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что у «Факела» есть кадровый недобор, и им действительно не хватает исполнителей.

«Если у команды не будет усиления, то это первый претендент на вылет. В прошлом сезоне были «Торпедо» и «Химки», а в этом таких пассажиров нет», - заявил Радимов в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, что «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице и является единственной командой, у которой нет очков.