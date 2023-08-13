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Федотов: «Файзуллаев в стадии подготовки»

13 Августа 2023 • 23:11 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Сочи
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:1) объяснил отсутствие Аббосбека Файзуллаева.

- Файзуллаев некоторое время находится в команде, но пока так и не дебютировал. У него плохое физическое состояние, или он пока еще не совсем понял стиль игры команды?

- Нет, он в стадии подготовки, там 10 дней было такой рваной подготовки. И так, скажем, несколько человек выходит у нас на футбольное поле, не имея просто тренировочной деятельности. Предыгровая тренировка -  это чисто эмоциональная разминка, ритуал без нагрузки. То же самое было с Иваном Обляковым, то же самое с Рошей, Мойзесоим. Плотный календарь. Только через игры мы, только восстановление. В этом календаре нет времени получать дополнительную нагрузку. Так бывает, но сначала ты проваливаешься в ямку, в ямку с каждой игрой. Нужно время, чтобы эту нагрузку переварить. Для организма без подготовки она является критической. Правильно? Наверное, у всех был опыт, когда мы вышли на первый кросс, и так всё легко. Мы побежали, так хорошо дышится, и  вместо 500 метров дали полтора километра, и мы утром это почувствовали. Что же я наделал? У меня всё заболело. Это вот так работает без подготовки. Но если мы будем готовиться, через неделю эти полтора километра мы будем пробегать с вами просто великолепно. Мы эту базу заложим и наберем.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Аббосбек Файзуллаев
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