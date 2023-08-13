Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов оценил состояние Акинфеева и Зайнутдинова

13 Августа 2023 • 23:04 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Сочи
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

 - Насколько серьезный дискомфорт, который получил Игорь Акинфеев, можно ли его ждать к матчу с «Динамо»? Поясните по Зайнутдинову, он уже прошел медосмотр в «Бешикташе»?

- По Игорю. Так бывает. Мы знаем, сколько у Игоря было с этим коленом связано, поэтому  иногда возникает от нагрузки воспаление. Это воспаление нужно убирать. Не удалось, оно спонтанно в день игры. Мы просто не стали рисковать, но на футбольное поле должны выходить здоровые футболисты, тем более весь сезон еще впереди, и эти болевые ощущения нужно убрать. Там нет ничего серьезного, это просто такие профилактические меры.

По Зайнутдинову. У него микроповреждение, которое также ему не дает ему в полную силу. Он также мог выйти. Пока никаких медкомиссий и каких-то решений конкретных. Да, разговоры ведутся, ведутся переговоры, мы здесь не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим. Очень плотный график, сейчас там шесть дней, и снова будет «тройничок», как мы их называем. Два из них уже прошли.

- В концовке матча вышел Гайч, и вы еще готовили Кисляка. Потом решение поменяли и посадили его на лавку. Почему? Вопрос по стилю игры и судейства. Показалось, что ЦСКА был немного не готов к такой жесткой игре «Сочи»? Как в целом отработал арбитр?  Потому что в первом тайме трибуны гудели, и чуть не до драки дошло.

- Наверное, здесь мне сложно говорить, я не буду об этом говорить, потому что это не наше дело, если честно, у них есть свои футбольные эксперты и специалисты, которые расставят всё по местам. Показалось, что, наверное, что чересчур завышенным был допуск единоборств, команды это почувствовали и начали немного друг друга… Это нормально, это нормальный мужской футбол, если это не переходит в грубость.

Выпустили Костю в опорную зону, посчитали, что этого достаточно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владимир Федотов Бактиёр Зайнутдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Факел Факел
2
0
1.35 5.00 11.00
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
3
1
1.61 4.10 6.00
Видео
14.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
23:16 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал главного претендента на вылет в Первую лигу
23:11 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Файзуллаев в стадии подготовки»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко рассказал о сроках восстановления Газинского
23:04 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил состояние Акинфеева и Зайнутдинова
22:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Глебову попало в сплетение нервных окончаний в спине, у него не двигалась нога»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Нобоа высказался о поражении от ЦСКА
22:48 · Россия. Премьер-лига
Федотов не исключил, что Заболотный и Гайч будут играть в паре
22:38 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Нам нужно более нагло и раскрепощённо играть в атаке»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Смолов высказался о качестве газона в Воронеже
22:29 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «К сожалению, в конце опять пресловутые стандарты»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Футболиста ЦСКА Кирилла Глебова увезли на скорой после матча с «Сочи»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Когда в большинстве играем, есть какое-то расслабление»
22:22 · Россия. Премьер-лига
​Виталий Дьяков: «У «Зенита» и без Малкома полно хороших игроков»
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил пять голов в свои ворота с начала прошлого сезона РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» сравнял счёт в матче с ЦСКА - видео видео
Все новости
Рекомендуем