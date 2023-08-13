Федотов оценил состояние Акинфеева и Зайнутдинова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

- Насколько серьезный дискомфорт, который получил Игорь Акинфеев, можно ли его ждать к матчу с «Динамо»? Поясните по Зайнутдинову, он уже прошел медосмотр в «Бешикташе»?

- По Игорю. Так бывает. Мы знаем, сколько у Игоря было с этим коленом связано, поэтому иногда возникает от нагрузки воспаление. Это воспаление нужно убирать. Не удалось, оно спонтанно в день игры. Мы просто не стали рисковать, но на футбольное поле должны выходить здоровые футболисты, тем более весь сезон еще впереди, и эти болевые ощущения нужно убрать. Там нет ничего серьезного, это просто такие профилактические меры.

По Зайнутдинову. У него микроповреждение, которое также ему не дает ему в полную силу. Он также мог выйти. Пока никаких медкомиссий и каких-то решений конкретных. Да, разговоры ведутся, ведутся переговоры, мы здесь не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим. Очень плотный график, сейчас там шесть дней, и снова будет «тройничок», как мы их называем. Два из них уже прошли.

- В концовке матча вышел Гайч, и вы еще готовили Кисляка. Потом решение поменяли и посадили его на лавку. Почему? Вопрос по стилю игры и судейства. Показалось, что ЦСКА был немного не готов к такой жесткой игре «Сочи»? Как в целом отработал арбитр? Потому что в первом тайме трибуны гудели, и чуть не до драки дошло.

- Наверное, здесь мне сложно говорить, я не буду об этом говорить, потому что это не наше дело, если честно, у них есть свои футбольные эксперты и специалисты, которые расставят всё по местам. Показалось, что, наверное, что чересчур завышенным был допуск единоборств, команды это почувствовали и начали немного друг друга… Это нормально, это нормальный мужской футбол, если это не переходит в грубость.

Выпустили Костю в опорную зону, посчитали, что этого достаточно.