Федотов: «Глебову попало в сплетение нервных окончаний в спине, у него не двигалась нога»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:1) оценил травму Кирилла Глебова и новую позицию Ивана Облякова.

- Удалось ли выяснить, что произошло с Кириллом Глебовым? Насколько все серьезно? Расскажите, почему после замены на правый фланг ушел не опытный Кирилл Набабкин, который там часто играл, а Иван Обляков, который впервые на этом фланге сыграл?

- С Кириллом мы пока не владеем полностью информацией, но то, что попало в сплетение нервных окончаний в спине, у него не двигалась нога. Повезли в клинику посмотреть. Думаю, что расслабляющий обезболивающий укольчик, всё сядет на свои места. Неприятное место. Достаточно серьезный удар, что человек не смог продолжить. Мы знаем Кирилла, он боевой парень, он просто не мог ходить на тот момент. На самом деле это так и есть.

По Облякову. Здесь нет какой-то сложности. Справа или слева появляется опция из захода в середину под левую ногу, что он всегда делает, потому что мы были в атаке, в инсайдной зоне. Я думаю, что это даже определенная сложность для соперников, когда они ждут на фланге и закрывают правую ногу. Под левую и хорошая доставка. Может быть, это проходило, но чуть-чуть не хватало этим передачам точности. Тем не менее, это было, когда мы заработали угловой и с него забили гол.

- Вы как-то с Мойзесом спорили на повышенных тонах. О чем там была речь?

- Нет, это не повышенные тона. Это, скажем, такая игра, выплеск эмоций. Он такой интересный в этом отношении парень. Мы там просто порадовались этому забитому голу. Как раз нужно было поддержать дальше этот посыл. Оставалось много времени после этого гола, нужно еще было играть, как раз нужна была такая эмоциональная встряска. Это не ссора, даже ничего рядом, просто такой способ выражения эмоций. Наигранный.