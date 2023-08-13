Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа высказался о поражении от ЦСКА

13 Августа 2023 • 22:49 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Сочи
окончен

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о поражении в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги от московского ЦСКА (1:3).

Эквадорец отметил, что в последних играх соперники его команды попадают или в девятку, или забивают со штрафного, но это футбол.

«Как можно играть в атаку, когда на первых минутах второго тайма сразу получаешь красную? Я спросил у судьи, может ли он посмотреть VAR. Рефери ответил, что нет», - приводит слова Нобоа «Чемпионат».

После четырёх туров подопечные Дмитрия Хохлова имеют в своём активе три набранных очка. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиан Нобоа Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Факел Факел
2
0
1.35 5.00 11.00
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
3
1
1.61 4.10 6.00
Видео
14.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
23:16 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал главного претендента на вылет в Первую лигу
23:11 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Файзуллаев в стадии подготовки»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко рассказал о сроках восстановления Газинского
23:04 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил состояние Акинфеева и Зайнутдинова
22:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Глебову попало в сплетение нервных окончаний в спине, у него не двигалась нога»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Нобоа высказался о поражении от ЦСКА
22:48 · Россия. Премьер-лига
Федотов не исключил, что Заболотный и Гайч будут играть в паре
22:38 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Нам нужно более нагло и раскрепощённо играть в атаке»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Смолов высказался о качестве газона в Воронеже
22:29 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «К сожалению, в конце опять пресловутые стандарты»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Футболиста ЦСКА Кирилла Глебова увезли на скорой после матча с «Сочи»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Когда в большинстве играем, есть какое-то расслабление»
22:22 · Россия. Премьер-лига
​Виталий Дьяков: «У «Зенита» и без Малкома полно хороших игроков»
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил пять голов в свои ворота с начала прошлого сезона РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» сравнял счёт в матче с ЦСКА - видео видео
Все новости
Рекомендуем