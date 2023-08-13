Нобоа высказался о поражении от ЦСКА

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о поражении в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги от московского ЦСКА (1:3).

Эквадорец отметил, что в последних играх соперники его команды попадают или в девятку, или забивают со штрафного, но это футбол.

«Как можно играть в атаку, когда на первых минутах второго тайма сразу получаешь красную? Я спросил у судьи, может ли он посмотреть VAR. Рефери ответил, что нет», - приводит слова Нобоа «Чемпионат».

После четырёх туров подопечные Дмитрия Хохлова имеют в своём активе три набранных очка.