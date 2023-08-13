Федотов не исключил, что Заболотный и Гайч будут играть в паре

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:1) дал комментарий по выходу на поле пары высоких форвардов.

- Антон Заболотный забил своему однофамильцу. Такое было в российском чемпионате только два раза, Гильерме из ЦСКА забивал Гилерме из «Локомотива», и Степанов из «Торпедо» забивал Степанову из «Амкара». Очень интересный тактический ход, в дополнение к высокому Заболотному вы выпускаете Гайча. Тренер соперника признал, что это для него было сюрпризом. Как возникла эта идея?

- Возникла. Времени оставалось уже мало. Нужно было уже использовать стандарты, фланговую игру, потому что соперник компактно оборонялся, нужен, наверное, дополнительно высокий игрок. И это сработало на стандарте. Приняли решение выпустить вдобавок к Антону еще одного высокого и габаритного форварда.

- Теоретически возможно, что они с первых минут вместе выйдут?

- В теории все возможно, надо сначала прокатать это в тренировочной деятельности, посмотреть, как это будет выглядеть, в каком-то спарринге. Раз сегодня это получилось, в теории же появляются на поле пять центральных защитников или пять опорных полузащитников. В футболе всё возможно, главное, чтобы им было комфортно на футбольном поле всем вместе.