Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Сочи», 3:1, в матче четвёртого тура РПЛ.

- Как оцениваете результат матча?

- Удачно все получилось. В «Сочи» неплохие ребята. Хохлов сделал интересную команду. Индивидуально у него футболисты хорошо подготовлены, и в физическом плане тоже. Они дали хороший бой ЦСКА.

- Могли и вничью сыграть.

- Конечно. Но для «армейцев» все сложилось удачно. У соперника было удаление, и он остался в меньшинстве. А так в обороне хозяева пока играют разрозненно, не компактно. Страховки мало. А это самое главное, когда команда понимает, как действовать в обороне. Ведь не так много нападающих присутствует на поле. Разве с ними нельзя разобраться? Так что Федотову еще много придется поработать. Главное, чтобы не было травм, а то лавка совсем опустеет.

- Если Глебов выпадет по травме, это будет проблемой для ЦСКА, учитывая короткую скамейку?

- Это не такая заметная фигура. Есть Кучаев, Мухин неплохо сейчас выступает. Замена найдется. Главное, чтобы впереди все было нормально. Но пока все очень зыбко.

- Можно сказать, что удаление сгубило «Сочи»?

- Да. И в то же время оно расслабило ЦСКА. Ребята подумали, что выиграют 1:0 или еще забьют. А получилась оборотка. Хорошо, что Заболотный удачно подставил голову и пробил, и Рядно забил. Но это не повод, чтобы восхищаться этим футболом. Нужно еще много работать. Команда не очень сильная по классу. Играть нужно на порядок быстрее.

- Два автогола у «Сочи», Джорджевича и Нобоа, это везение ЦСКА?

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- Конечно. Есть такое. В футболе без везения никуда.

- Почему игра получилась такая грубая? Куча желтых карточек. Даже Федотов ее получил.

- Да, очень много «горчичников». Игра была нервная. Сам не понимаю, почему так много нарушений было. Неправильно атакуют, без тормозов абсолютно.

- Как вам ЦСКА без Акинфеева? Чувствовалось его отсутствие?

- Нет. Тороп молодец. Он хорошо себя чувствует в воротах. Без ошибок сыграл. Ничего лишнего не делал.

- Самый запоминающийся упущенный момент был у Чалова, который в первом тайме загубил отличный выход, пробив мимо ворот. Можно его поругать за это?

- Конечно. Там ведь близко никого не было. Он мог обработать мяч, но решил сразу пробить и промахнулся. Так бывает.

- В таблице ЦСКА обошел «Спартак» и отстает всего на три очка от первого места. Нормальный старт сезона?

- Да, но все равно надо работать. Если бы взяли только очко, представляете, где была бы команда? А так следующий матч будет с «Динамо», и нужно дать ему бой.

Елена Григорьевская