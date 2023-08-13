Хохлов: «Нам нужно более нагло и раскрепощённо играть в атаке»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:3) оценил стартовые матчи и градус борьбы в игре в воскресенье.

- Ваша команда смотрится достойно, но пока только три очка. Как сделать так, чтобы качество игры перешло в количество набранных очков? Все-таки следующие игры против «Локомотива» и «Ростова» непростые.

- Любые игры непростые. Вы видите, чемпионат начался, а простых игр вообще нет. Как сделать? Во-первых, поправить реализацию. У нас там есть небольшие проблемки, потому что создаем моменты, но, к сожалению, не получается их трансформировать в голы. Наверное, более наглее надо играть в атаке, потому что с игры нам забивают либо дальними ударами, либо со стандартных положений, над которыми мы работаем, но пока еще пропускаем. А так, команда играет, даже в меньшинстве демонстрирует неплохой футбол, но еще раз говорю, нам нужно более нагло и раскрепощенно играть в атаке.

- С самого начала игры был повышенный градус борьбы, очень много стыков и единоборств. Вы давали такую установку перед игрой? Как оцените работу арбитра? Потому что показалось, что довольно много свистков он пропускал.

- Градус борьбы он должен быть, мы настраивали парней на жесткий футбол, на контактный футбол. Мы никогда не призываем к грубости в таких играх. Иногда игроки получают микротравмы, это обычное явление, но еще раз повторю, никто не призывал грубить. Арбитр? Наверное, нет больших претензий. Всегда, когда команда проигрывает, есть какие-то микроэпизоды, которые, как кажется, можно было в пользу нас там свистнуть. Но это опять же со скамейки кажется, но на самом деле это не так. На арбитра бы в этой игре какие-то акценты не расставлял.

- Не чужой для вас человек Арсен Захарян переезжает в не чужой для вас город Сан-Себастьян. Может быть, вы уже успели дать ему какие-то советы?

- Перед этой игрой я читал, мне из Испании звонили, но давайте сегодня… Я с ним лично не знаком, мы не работали вместе, как я могу с ним общаться?