Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о качестве газона в Воронеже, который ранее раскритиковал Артём Дзюба.

Форвард отметил, что поле странно тем, что на нем есть три разновидности газона, однако «Факел» хочет остаться выступать в РПЛ, а в игре нет товарищей, и все штучки хороши.

«Если вы помните, мадридский «Атлетико» не поливал и не постригал газон перед домашними матчами с «Барселоной» в своё время. Если испанцы себя так ведут, почему «Факел» не может? Это вполне нормально», - приводит слова Смолова «Чемпионат».

Напомним, что «Факел» является единственной командой в РПЛ, которая не набрала ни одного очка.