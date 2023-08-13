Хохлов: «К сожалению, в конце опять пресловутые стандарты»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:3) дал комментарий по игре.

- Если говорить по игре, с такой командой, как ЦСКА, нельзя давать ни малейшего шанса. Когда соперник в начале тайма получил преимущество в одного игрока, тяжело было уже играть, тем не менее, смогли и выровнять игру и сравнять. К сожалению, в конце опять пресловутые стандарты, с которых мы пропускаем голы, не позволили матч к ничьей свести.

- Показалось, что выход Гайича как-то смутил вашу команду, и оборона не была готова играть против двух столбов, там была какая-то неразбериха…

- … Трёх. Вы отчасти правы. Не то, что смутило. По игре мы ведь тоже как-то должны реагировать на изменения, которые проводит соперник. В принципе, сравняв счет, любой футболист будет подсознательно играть на сохранение, тем более, играя в меньшинстве. Дилемма была оставаться в расстановке 4-4-1 или все-таки выпустить тройку центральных, решили все-таки перейти. К сожалению, это не принесло положительного результата.